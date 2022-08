PALERMO – Un incendio è divampato in un appartamento in via Gela, a Palermo, alle spalle di viale Regione Siciliana. Il rogo ha investito un’abitazione al pianoterra. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in salvo i residenti ed evitato che le fiamme si propagassero ai piani superiori. Oltre ai pompieri sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la casa e verificando la agibilità.