Nuova “fiammata”, 45 gradi in Sicilia

L’Italia divisa tra il maltempo e la sesta ondata di caldo africano. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma 45°C in Sicilia e nubifragi al Nord con il picco dei fenomeni intensi e delle temperature africane tra domani e venerdì. I fenomeni temporaleschi sono attesi dal pomeriggio ad iniziare dal Nord-Ovest, in graduale spostamento verso il resto del settentrione ed il Centro Italia. Al Sud, con la sesta ondata di caldo africano, si raggiungeremo anche i 45°C all’ombra in Sicilia, un valore eccezionale considerando che siamo quasi alla fine dell’estate. E tornano alla mente le torride temperature registrate lo scorso agosto con quasi 50 gradi a Floridia e Catenanuova.