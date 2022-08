MANIACE (CATANIA) – Un trentenne è stato arrestato per atti persecutori nei confronti di alcuni familiari. L’uomo è ora agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Le indagini, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno fatto luce sulle condotte tenute dall’uomo che si sarebbe reso responsabile di alcuni episodi di minacce nei confronti della zia 47enne e dei membri del suo nucleo familiare. I dissapori sarebbero nati tre anni addietro in seguito alla vendita da parte del padre di un capannone a favore del fratello del 30enne. Un successivo ripensamento da parte del venditore circa la somma pattuita, ritenuta non congrua, avrebbe determinato un deterioramento dei rapporti tra i componenti della stessa famiglia.