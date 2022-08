L’ultimo addio a mamma Valentina

CATANIA – Folla e commozione a Catania nella chiesa di Santa Croce del Villaggio Sant’Agata per i funerali di Valentina Giunta, la 32enne uccisa a coltellate alla fine del mese scorso nel capoluogo etneo dal figlio 15enne, poi arrestato dalla Polizia per omicidio volontario. Il rito funebre è officiato dal parroco. “L’arcivescovo metropolita di Catania – ha detto il legale della famiglia della vittima, Salvo Cannata – aveva manifestato la disponibilità a celebrare i funerali nella cattedrale per la rilevanza dell’accaduto ma la famiglia ha preferito la chiesa del Villaggio Sant’Agata perché lontana dai luoghi della tragedia, omertosi rispetto alla sofferenza della donna, e perché vicina a dove abitano i parenti di Valentina”.