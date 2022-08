Insospettabile professionista tradito dall’odore di droga

CATANIA – I carabinieri di Granieri hanno arrestato un 42enne per droga. L’insospettabile professionista nella tranquilla contrada Piano Lupo, agro del comune di Caltagirone, coltivava piante di canapa indiana, proprio in una struttura vicina alla casa e adibita a serra. I militari si sono presentati per una perquisizione, notizia che lo ha fatto visibilmente vacillare nonostante, inizialmente, abbia asserito di non detenere alcunché di illecito.

Purtroppo per lui, il fortissimo odore emanato dalla droga all’interno dell’abitazione, seguìto da un secondo invito dei militari a collaborare, lo ha indotto a condurli in una stanza che aveva destinato all’essiccazione delle infiorescenze della cannabis, nonché a deposito di 42 confezioni, già sigillate sottovuoto, contenenti analoga sostanza stupefacente. In totale aveva quasi 6 chilogrammi di droga e 36 piante di canapa indiana aventi un’altezza di circa 160 centimetri.

Ma non era ancora finita, perché i militari hanno trovato anche 8 cartucce illecitamente detenute in quanto mai denunciate agli organi di polizia competenti. Sono scattati gli arresti domiciliari e, per i medesimi reati, è stata denunciata la 38enne convivente.