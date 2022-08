SALEMI – Da due giorni non si hanno notizie di un giovane di Salemi (Trapani), Manuel Spagnolo, di 21 anni, scomparso nella notte tra il 10 e l’11 agosto. La prefettura di Trapani ha attivato il piano per le ricerche. Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, lancia un appello, anche sui social, con foto a corredo, affinché “chiunque sia in grado di fornire informazioni utili per il ritrovamento del giovane comunichi ogni possibile informazione ai carabinieri o al Comando di polizia municipale”.