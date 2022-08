Giovane morta in mare nel Trapanese

TRISCINA (CASTELVETRANO) – Una ragazza, dall’apparente età di 30 anni, è morta nel mare della frazione di Triscina, a Castelvetrano, all’altezza della strada 57. Al momento non si conoscono le generalità della giovane: il suo corpo è stato avvistato a galla a poche decine di metri dalla battigia. Trasportata a riva da alcuni bagnanti della zona le sono state praticate alcune manovre rianimatorie, anche da parte di un equipaggio del 118 intervenuto sul posto. Ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Indaga la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo che dovrà accertare le cause del decesso.