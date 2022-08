I carabinieri di Floridia hanno arrestato un 30enne che aveva violato diverse volte la misura cautelare dei domiciliari. Alcuni giorni fa, era stato arrestato per evasione, dopo essere stato sorpreso a passeggiare per le vie del centro di Solarino. Valutata inadeguata la misura dei domiciliari, l’Autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento di sostituzione con la custodia cautelare in carcere.