Fiamme a Pantelleria, evacuate ville dei vip

Un incendio è divampato a Pantelleria nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Le fiamme hanno aggredito ettari di vegetazione mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate. In fuga i turisti. Tra le ville sgomberate ci sarebbero anche quella del giocatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani. Sull’isola ci sono pochi uomini e mezzi per fronteggiare le fiamme e i mezzi aerei di notte non possono alzarsi in volo.

“Dopo una estate torrida e piena di incendi, questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima”, ha scritto in un tweet la giornalista Myrta Melino (foto) che ha una abitazione sull’isola assieme a Marco Tardelli. I forestali sono impegnati sul versante nord della Cuddia di Gadir. I volontari comunali, invece, si sono messi all’opera sul versante mare.

Chi ha potuto è salito sulle barche e sui gommoni per allontanarsi il più possibile, mentre le fiamme alte hanno illuminato la notte di Pantelleria. Il vento di scirocco complica gli interventi dei vigili del fuoco. Le ville e i dammusi più vicini al fronte del fuoco sono stati sgomberati, inclusa quella dello stilista Giorgio Armani che stava ospitando alcuni amici quando ha dovuto abbandonare di gran corsa la sua dimora a bordo di suv per raggiungere la costa e salire sulla barca. La capitaneria di porto ha fatto salire sulle proprie motovedette alcuni turisti in fuga.