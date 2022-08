Ex uccisa a martellate, aggravante stalking per giocatore Sancataldese

BOLOGNA – Il pm Domenico Ambrosino ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per Giovanni Padovani, accusato di omicidio aggravato dallo stalking nei confronti dell’ex compagna Alessandra Matteuzzi, martedì sera in via dell’Arcoveggio a Bologna. L’udienza è stata fissata davanti al Gip Andrea Salvatore Romito per domani mattina, l’indagato è difeso dall’avvocato Enrico Buono. In mattinata è stato conferito al medico legale Guido Pelletti l’incarico per l’autopsia, esame che comincerà domani pomeriggio. La difesa ha nominato come consulente di parte Giuseppe Fortuni.

Scavando nella vita dell’indagato, è emerso che Giovanni Padovani a novembre 2021 aveva condiviso sui social una campagna contro la violenza sulle donne della squadra di calcio in cui giocava all’epoca. Il 25 novembre 2021, giornata internazionale sul tema, aveva rilanciato su Instagram un messaggio del Troina Calcio, dove appariva lui, con la fascia da capitano, davanti al messaggio “Stop violenza sulle donne. Il Troina Calcio dice no alla violenza di genere e in genere!”.