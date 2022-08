Esplosione in casa, un morto a Modica

Un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto una abitazione a Modica (Rg), in contrada Fiumara al confine col territorio di Scicli. La vittima si chiama Giovanni Mariotti, 73 anni, viveva da solo nell’abitazione e faceva l’agricoltore. Tra i primi ad accorrere, un nipote dell’uomo. A estrarre l’agricoltore dalle macerie sono stati i vigili del fuoco, che hanno rivenuto la bombola del gas integra. Si presume che a scatenare l’esplosione sia stata una fuga di gas. L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco di Ragusa è scattato alle 19.40, quando è arrivata la richiesta di intervento per il crollo di una palazzina. Non ci sarebbero altri dispersi.