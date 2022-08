PALERMO – Una donna di 72 anni, Rosa Campanella, è morta questo pomeriggio in via Del Vespro a Palermo. Era stata dimessa dall’ospedale e sarebbe morta dopo essere caduta dalle scale di casa. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è stato lanciato al 112. Secondo una prima ricostruzione Rosa Campanella era stata ricoverata un mese in ospedale. E pochi minuti prima dell’incidente era stata dimessa.