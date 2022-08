Covid: altri 8.862 siciliani guariti

Sono 2.189 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.513 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano 3.737. Il tasso è al 16%, come ieri. I guariti sono 8.862, i morti 23. Negli ospedali i ricoverati sono 822 (-29), dei quali 44 in terapia intensiva (+2).

A livello provinciale si registrano a Catania 469 casi, a Messina 433, a Palermo 387, a Trapani 234, ad Agrigento 219, a Siracusa 159, a Ragusa 149, a Caltanissetta 95, a Enna 44.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 31.703. Ieri erano 43.084. Le vittime del virus sono 145, in calo rispetto alle 177 di ieri. Il tasso è al 15%, quasi invariato rispetto a ieri. Eseguiti 201.509 tamponi. Sono 321 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.592, cioè 224 in meno rispetto a ieri. Scendono sotto quota un milione gli italiani attualmente positivi al coronavirus: secondo l’ultimo bollettino sono 969.830, ovvero 48.497 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.400.179 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.571. I dimessi e i guariti sono 20.256.778 con un incremento di 80.051.