Clienti contro i vigili e cibo tra i rifiuti: chiuso il pub

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale hanno chiuso un locale a Palermo per cinque giorni, multato il titolare e denunciato un cliente. L’ispezione al pub di via Oreto Nuova, a due passi da viale della Regione, è scattata dopo un esposto dei residenti stanchi degli schiamazzi notturni. Sospesa una serata di karaoke con 120 persone, senza alcuna autorizzazione. Un’altra sanzione – di duemila euro – è scattata perché sono emerse “gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie, in quanto le derrate alimentari erano conservate in promiscuità con rifiuti ed esposte agli agenti atmosferici”.

E’ stato disposto anche il sequestro amministrativo di diverse apparecchiature: diffusori audio, console e mixer. Nel corso delle operazioni i vigili sono stati accerchiati da numerosi clienti che hanno ostacolato i controlli. Un uomo di 41 anni, pluripregiudicato, M. F. le sue iniziali, è stato denunciato per vari reati. Avrebbe minacciato e insultato i vigili rifiutandosi poi di fornire un documento d’identità e di dare indicazioni sulla propria identità personale. E’ stato necessario l’intervento di una volante di polizia del commissariato Centro.