Catania, torna Rizzo

Altri due acquisti per il nuovo Catania: la società ha preso il centrocampista Giuseppe Rizzo e il difensore Giorgio Chinnici. Il 31enne Rizzo, nato a Messina, ha collezionato 357 presenze nelle competizioni professionistiche per club (11 in Serie A, 185 in B, 137 in C, 24 nelle coppe nazionali) e in avvio di carriera ha disputato due amichevoli con l’Italia Under 21, contrassegnate dai successi contro la Turchia e l’Inghilterra.

Cresciuto nei settori giovanili del Messina e della Reggina, ha indossato successivamente entrambe le maglie: è stato protagonista in giallorosso nella seconda parte del 2021/22, in amaranto dal 2010 al 2013 e nella prima parte della stagione 2014/15. Con il Catania dal 2018 al 2020 Rizzo ha giocato 73 gare, realizzando un gol e firmando cinque assist. Al suo attivo, inoltre, esperienze con il Pescara, con il Perugia, con il Vicenza, con la Salernitana e con la Triestina.

"Contento di essere tornato"

Chinnici, nato a Palermo nel 2002, dopo le esperienze con l’Under 17 e la Primavera dell’Empoli ha collezionato 51 presenze nelle due stagioni più recenti in Serie D: nel 2020/21, ha debuttato con la Pianese nel girone E; nel 2021/22, ha disputato 24 gare con la Gelbison Cilento nel girone I, concluso al primo posto dalla formazione campana conseguentemente promossa in Serie C.

"Orgoglioso di essere qui"