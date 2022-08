CATANIA – Il portone e la scalinata d’ingresso della Cgil di Catania in via Crociferi 40, ma anche la parete adiacente, sono stati imbrattati con delle W cerchiate di rosso e la scritta “Sindacati nazisti”, riconducibili a organizzazioni contro il vaccino anti Covid. Il segretario generale della Camera del lavoro, Carmelo De Caudo, ha presentato una denuncia contro ignoti. “Di certo la Cgil non si farà intimidire da queste azioni codarde – ha detto -. Nei mesi scorsi avevamo subito anche uno spam informatico riportante i medesimi simboli in un post del nostro account ufficiale Facebook”.