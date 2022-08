Caro bollette, in affanno cittadini e imprese

Nell’estate del rilancio e della ripartenza post Covid arriva una nuova mazzata per ristoratori, baristi e in generale per tutti i semplici cittadini. Dopo il caso della bolletta dell’energia elettrica da quasi 23 mila euro recapitata al titolare di un noto bar di Palermo, è emerso che a Catania non va meglio e in queste ore arrivano bollette da far tremare. Oltre 32 mila euro è la fattura indirizzata a un frequentato ritrovo del centro etneo: a conti fatti servono mille euro al giorno soltanto di luce. Continuando così, in molti saranno costretti ad abbassare la saracinesca, come ribadisce Dario Pistorio di Fipe Confcommercio, intervistato nei tg di Antenna Sicilia e Telecolor.

Bollette insostenibili