CATANIA – A Belpasso il titolare di un’officina di riparazione pneumatici è stato denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata e mancanza di autorizzazione agli scarichi per aver stoccato più di tre tonnellate e mezzo di pneumatici tra fuori uso e nuovi in un terreno senza aver predisposto gli scarichi per le acque reflue. Denunciato, per favoreggiamento reale, anche il proprietario del terreno. Il sequestro dell’area è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.