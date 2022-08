Vandalizzato il parco giochi di Altofonte, nel palermitano. Sono stati danneggiati scivoli, altalene ed altri giochi, come le sedie girevoli. I giochi adesso sono inutilizzabili e per le famiglie che facevano riferimento all’area pubblica di via corso piano di Renda arriva lo sconforto poiché si tratta di una delle poche aree dove poter far giocare i bambini in paese, ma queste incursioni hanno reso i giochi non più fruibili. Ad avere denunciato quanto accaduto il deputato regionale Mario Caputo. “Apprendo con profondo dispiacere ed indignazione – commenta

Caputo – del vile atto vandalico in danno del parco giochi di Altofonte: un atto ignobile.

Nonostante l’importanza della struttura rivolta ai bambini e alle rispettive famiglie e, considerato l’impegno profuso dal sindaco e dalla sua amministrazione, ancora oggi si registrano gesti di inciviltà. Oltre ad esprimere un forte sentimento di condanna e piena solidarietà al sindaco Angela De Luca, domattina farò un sopralluogo per verificare l’entità dei danni e subito dopo, unitamente al Sindaco, chiederò un intervento delle autorità istituzionali della Regione e del Parlamento per ottenere un contributo straordinario per l’acquisto dei giochi danneggiati”.