Alt! Ma il catanese scappa contromano

CATANIA – Presidiando le strade tra Paternò e Biancavilla la guardia di finanza ha beccato due uomini che, anziché fermarsi all’alt, hanno tentato di scappare. Entrambi erano senza patente. Il primo a bordo di uno scooter e il secondo alla guida di un’auto che, imboccando una stradina contromano, è finita in un vicolo cieco. Il conducente in un primo tempo è riuscito a svicolare in retromarcia, ma poi è stato raggiunto dai militari.

Circa 50 i veicoli sottoposti ai controlli, tra macchine e moto. Molte le trasgressioni al codice della strada: 10 i mezzi senza assicurazione sequestrati, 6 le persone alla guida senza patente, 5 i centauri senza casco. Un ciclomotore è stato sequestrato poiché sprovvisto del certificato di circolazione: si tratta di una mini moto che il padre aveva affidato al minore facendolo circolare pericolosamente lungo le strade del centro cittadino di Adernò. In totale sono scattate multe per circa 50.000 euro.