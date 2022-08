Acque nere: vietato il bagno a Taormina

TAORMINA (MESSINA) – Divieto di balneazione in un tratto di mare di mare a Taormina, nella frazione di Mazzeo e a Letojanni, per lo sversamento di acque nere. “Il divieto di balneazione riguarda un tratto di mare di 250 metri a sud e a nord della foce del torrente nel quale si è riversata parte delle acque nere, quindi un tratto ben delimitato e indicato dalla segnaletica apposta dai due comuni”, afferma il sindaco di Taormina Mario Bolognari.

“In particolare, il divieto è scattato per un tratto della spiaggia di Mazzeo dove non insistono lidi attrezzati, che, invece, in altre zone sono perfettamente abilitati ad accogliere la clientela e a fornire ogni tipo di servizi. Aggiungo che nel frattempo si sta lavorando per eliminare l’inconveniente con mezzi e operai che si trovano sul posto da tre giorni e che già il fenomeno è visibilmente ridotto”, aggiunge il sindaco.