TRAPANI – Grave malore per un passeggero imbarcato sul volo Ryanair in partenza dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi con destinazione Milano. Un giovane di 21 anni, di Mazara del Vallo, appena imbarcato, ha avuto un arresto cardiaco. Subito il Servizio sanitario aeroportuale “Ontario” è stato contattato dalla torre di controllo del 37° Stormo per chiedere l’intervento dei medici che, saliti sull’aereo, hanno trovato il passeggero disteso a terra nel corridoio, in stato di incoscienza. Il personale Ryanair aveva già messo in atto le procedure di rianimazione; i medici hanno provveduto a dare due scariche di defibrillatore, dopo le quali il giovane, ha ricominciato a respirare spontaneamente. Il 118 ha poi prelevato il ragazzo e lo ha portato al Pronto Soccorso dell’ospedale S. Antonio di Trapani.