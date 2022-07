Tenta di bruciare la casa della fidanzata: arrestato

VITTORIA (RAGUSA) – Perseguita la fidanzata e tenta di incendiarle l’abitazione, così un uomo di 41 anni è stato arrestato in flagranza di reato per tentato incendio doloso e atti persecutori in danno di una 38enne di Vittoria. Da tempo, la donna subìva aggressioni e molestie da parte del compagno geloso. Due gli interventi dei carabinieri in poche ore: i militari sono intervenuti sabato scorso al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi per l’aggressione patita dalla donna ed il giorno successivo sono stati richiamati per un nuovo episodio; l’uomo, dopo essersi introdotto nell’abitazione della donna, aveva appiccato il fuoco ai mobili della cucina. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri si sono evitate gravi conseguenze. Durante il sopralluogo, gli investigatori hanno rinvenuto un accendino e una bottiglia di plastica, ancora contenente tracce di benzina.