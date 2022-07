Tamponi: positivo un siciliano su 3

Sono 9.993 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 29.849 tamponi. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.140. Il tasso sale dal 22 fino al 33%. I guariti sono 3.691, mentre i morti sono 14. Negli ospedali i ricoverati sono 941 (+38), dei quali 38 in terapia intensiva (+3).

A livello provinciale si registrano a Catania 2.316, a Palermo 1.958 casi, a Siracusa 1.368, ad Agrigento 1.225, a Messina 1.175, a Ragusa 796, a Trapani 776, a Caltanissetta 600, a Enna 521.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 132.274. Ieri erano 36.282. Le vittime del virus sono 94 (+35 rispetto a ieri). Eseguiti 464.732 tamponi, con il tasso di positività che si attesta al 28%, stabile rispetto a ieri. Sono 323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.003, 355 in più di ieri. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.087.272, in continua crescita negli ultimi giorni. In totale sono 18.938.771 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.698. I dimessi e i guariti sono 17.682.801, con un incremento di 64.828.