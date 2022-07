SIRACUSA – Colpi di fucile calibro 12 contro l’auto di un collaboratore del sindaco di Siracusa Francesco Italia che si trovava parcheggiata al cimitero. L’episodio è accaduto stamane. La macchina, una Land Rover, è di proprietà di Giovanni Di Lorenzo, delegato del quartiere Neapolis che in questo periodo sta seguendo le vicende legate al cimitero comunale. Di Lorenzo si trovava in direzione quando lo hanno avvisato che avevano sparato due colpi in aria. E’ stato lui stesso ad accorgersi che invece i colpi erano andati a segno sul cofano della sua autovettura. Il delegato del sindaco ha detto di non essere per nulla intimidito. “Sono tutti i giorni al cimitero – ha detto -. Non sarà un’azione come questa a farmi desistere dall’attività che sto portando avanti per conto del sindaco”.