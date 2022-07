Sicilia: ricoveri Covid ancora in aumento

Sono 3.140 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte di 13.885 tamponi. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.668. Il tasso scende dal 24 al 22%. I guariti sono 1.916, i morti 5. Negli ospedali sono ricoverati 903 pazienti, 38 in più rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 35 (+4).

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.102 casi, a Catania 990, a Messina 734, a Ragusa 216, a Siracusa 194, a Caltanissetta 184, a Trapani 169, ad Agrigento 121, a Enna 37.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 36.282. Ieri erano 71.947. Le vittime del virus sono 59, due in più rispetto a ieri. Eseguiti 129.908 tamponi, con il tasso di positività che si attesta al 28%, stabile rispetto a ieri. Sono 303 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 27. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.648, 436 in più di ieri. Gli italiani positivi sono attualmente 1.019.179, in continua crescita negli ultimi giorni. In totale sono 18.805.756 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.604. I dimessi e i guariti sono 17.617.973, con un incremento di 27.590.