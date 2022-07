Si ribalta autobotte, muore l’autista

CALTANISSETTA – Un uomo di 56 anni di Palma di Montechiaro, Giuseppe Lauricella, è morto questa mattina all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in seguito a un grave incidente avvenuto sulla Statale 115, all’uscita di Villaggio Mosè, verso Naro, in provincia di Agrigento. Lauricella, conducente di un camion adibito al trasporto di acqua, mentre stava percorrendo l’arteria ha perso il controllo del mezzo pesante, che si è poi ribaltato. L’autista è rimasto intrappolato nella cabina di guida. Trasportato in elicottero al pronto soccorso del Sant’Elia, gli sono stati riscontrati gravissimi traumi alla testa e al torace. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il 56enne non ce l’ha fatta.