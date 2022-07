Savoca, il borgo assediato dal fuoco

SAVOCA (MESSINA) – Un Canadair sorvola il centro abitato di Savoca, il celebre borgo famoso per essere stato set del Padrino. È soltanto uno delle decine di passaggi che ha fatto in una mattinata vissuta con grande preoccupazione dai residenti per il vasto incendio si è sviluppato nella notte attorno al paese con le fiamme che hanno avvolto le colline avvicinandosi rapidamente anche alle case. Fiamme, alimentate dal vento, che sono risalite dal costone, facendo temere i peggio. Necessario a supporto anche l’intervento di un elicottero della forestale.

Savoca assediata dal fuoco.mp4

Situazione preoccupante in contrada San Giovanni, dove sono state fatte evacuare alcune famiglie ed in zona San Rocco. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, della Forestale e i rinforzi di cinque associazioni di protezione civile, due elicotteri e due canadair che hanno fatto la spola tra il mare e le colline per contenere il fuoco spinto dal vento. La colonna di fumo che si è generata è visibile a molti chilometri di distanza e l’aria, soprattutto a Savoca, è irrespirabile. C’è voluta tutta la mattinata per contenere le fiamme ed evitare il peggio, a seguire le operazioni il sindaco, Massimo Stracuzzi.