TRAPANI – Il grande jazz in onore di Tony Scott, le suggestioni del cinema indipendente che nascono dalla Collezione Kim e il piacere della lettura con Saliber Fest. Saranno questi i tre ingredienti della Settimana delle Culture, dal 24 al 30 luglio, a Salemi, in provincia di Trapani. L’iniziativa rientra nel cartellone ‘Salemi dEstate’, programma di eventi messo a punto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Venuti. Epicentro Settimana delle Culture sarà il castello normanno-svevo, che ospiterà le iniziative previste in cartellone trasformandosi in un autentico polo della cultura dell’estate salemitana. “La Settimana delle Culture rappresenta una parte importante del cartellone estivo – affermano Venuti e l’assessore al Turismo Vito Scalisi – Salemi si conferma punto di riferimento del jazz rinnovando il suo solido legame con Tony Scott, figlio illustre di questa terra, e inizia il suo percorso nella valorizzazione del cinema grazie a un altro rapporto d’amicizia, quello con mister Kim, che sarà nostro ospite in occasione dell’inaugurazione del Festival del Cinema.

Una piacevole conferma – concludono Venuti e Scalisi – sarà il Salìber Fest, rassegna che anno dopo anno guadagna spazio nelle agende dei lettori”. Domenica 24 e lunedì 25 saranno le date di ‘Welcome Back Tony Scott’, tradizionale evento dedicato al jazzista di origini salemitane, realizzato in collaborazione con ENGIE, player di riferimento mondiale nell’energia. Domenica, alle 21, sul palco il Carla Restivo Trio e il Francesco Bearzatti Quartet, mentre la serata conclusiva di lunedì, allo stesso orario, vedrà la consegna del Premio per la musica Città di Salemi a Enrico Rava. Protagonisti della serata, oltre alla figlia di Tony Scott, Monica Shaka, i musicisti Giovanni Ceccarelli, Daniele di Bonaventura e Jacques Morelembaum. Martedì 26 agosto, con ‘Cinekim 2022’, la nascita ufficiale del Festival del Cinema, così come concordato con l’imprenditore coreano Yongman Kim che nel 2009 donò la propria collezione di film in VHS e DVD. Kim, a cui sarà conferita la cittadinanza onoraria di Salemi, sarà nella cittadina trapanese il 26 luglio per celebrare la nascita del festival che rientra nell’accordo con l’Amministrazione. L’intesa con l’Amministrazione, suggellata nell’aprile scorso a New York, prevede uno spazio dedicato a Salemi al Centro Kim della Grande Mela con l’obiettivo di promuoverne e valorizzarne le eccellenze naturalistiche, artistiche e culturali. All’interno del festival, organizzato in collaborazione con l’associazione Cuncuma, proiezioni e dibattiti. Cinque pomeriggi che terranno impegnati gli appassionati del grande schermo fino a sabato 30 luglio: disco verde martedì 26, alle 17:30, mentre nelle altre giornate le proiezioni inizieranno alle 21:30.