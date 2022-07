ROSOLINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Rosolini hanno denunciato una donna di 48 anni per detenzione abusiva di armi. Presentatasi in caserma per sporgere una querela, nel corso della stesura dell’atto ha mostrato ai militari un lungo coltello da cucina che nascondeva nella borsetta, come dalla stessa riferito, per difesa nei confronti della persona nei cui confronti stava sporgendo querela.