Rogo in garage, evacuate 8 famiglie

Un incendio si è sviluppato in un garage di una palazzina di quattro piani a San Giovanni Galermo, a Catania. A scopo precauzionale, per la quantità di fumo sviluppato, sono stati fatti sgomberare otto famiglie che abitanti nell’edificio. Sul posto sono intervenute una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, un’autobotte e un’autoscala.

Sono stati oltre 70 gli incendi in Sicilia in una torrida giornata di caldo afoso. Vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono stati impegnati in decine di fronti. A Palermo gli incendi sono divampati in contrada Farra a Mezzojuso, a Lercara Friddi e Prizzi. Ad Agrigento roghi a Burgio in contrada Scririnda, in contrada Businé nel capoluogo, in contrada Aldolino a Bivona, e nella zona della Mortilla a Cattolica Eraclea, in contrada Finocchio a Cianciana e in contrada Guadabasso a Sciacca. Nel Catanese in contrada Fontanazza a Licodia Eubea, San Mauro a Caltagirone, in contrada Cucchi a Mazzarrone, in contrada Timpone ad Adrano, a San Gregorio di Catania, in contrada Dagala del Re e a Santa Venerina. Nel Nisseno vegetazione in fiamme a Campofranco, a Mazzarino nella zona di Lago Disueri, e a Mazzarino in contrada Alzacuda. Nel Messinese roghi a Caselvecchio Siculo in contrada Fedarechi, nel capoluogo a Malo Passo, a Pettineo in contrada Stranghi. Nel Siracusano a Palazzolo Acreide a Fontana Bibbino mentre nel Ragusano ad Acate in contrada Dirillo e nel Trapanese a Gibellina in contrada le Montagnole e a Salemi in contrada Sette Soldi.