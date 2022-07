Riconoscimento nazionale alla sanità digitale dell’Asp di Catania

Asp di Catania e Azienda Ospedaliera di Alessandria nella categoria “Soluzioni a supporto dei processi clinici e assistenziali”, Irccs Eugenio Medea nei Servizi di integrazione ospedale-territorio e Telemedicina, ospedale pediatrico Bambino Gesù nelle app e soluzioni a supporto della presa in carico dei pazienti. Sono questi i vincitori dell’edizione 2022 del Premio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, il riconoscimento dell’Osservatorio Sanità Digitale che punta a creare occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti della sanità digitale in Italia, assegnato in occasione del convegno “Sanità Digitale: ora serve un cambio di marcia!”.

L’Asp di Catania è stata premiata per il progetto del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio, diretto da Filippo Fraggetta, che rappresenta il risultato di un lavoro di squadra condotto dalle Unità Operative di Anatomia Patologica dell’ospedale Gravina di Caltagirone (diretta dallo stesso Fraggetta) e di Patologia Clinica Territoriale (diretta da Rosi Bonina e Maurizio Catania). Il reparto di Anatomia Patologica referta circa 12.000 diagnosi istologiche all’anno ed è laboratorio di riferimento per la diagnostica molecolare. Assieme alla Patologia Clinica Territoriale gestisce la diagnostica dello screening del cervico-carcinoma, quarto tumore più diffuso tra le donne (528.000 nuovi casi e 266.000 morti all’anno nel mondo).

Per il potenziamento dell’Anatomia Patologica l’Asp ha acquistato attrezzature per oltre 2.600.000 euro, fra le quali una nuova piattaforma automatizzata per il sequenziamento di nuova generazione e le apparecchiature per biologia molecolare per i test diagnostici Covid-19. Con l’implementazione della Digital Pathology e in particolare della Telepatologia è possibile esaminare un preparato digitale (copia fedele del vetrino fisico) a distanza, per diagnosi primaria o per second opinion.