Picchiata perché voleva andare in palestra

MISTERBIANCO (CATANIA) – Un uomo di 57 anni è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I carabinieri sono intervenuti nel quartiere Montepalma a seguito di una richiesta di aiuto, arrivata tramite il 112, da parte di una donna che riferiva di un’aggressione fisica ad opera del compagno. Sopraggiunti tempestivamente presso l’abitazione, i militari dell’Arma hanno trovato una 38enne ancora in strada con il volto gonfio, insanguinato ed una ferita al naso. La donna ha raccontato di essere stata schiaffeggiata e poi colpita in faccia dal lancio di un cellulare. Ai militari la malcapitata ha raccontato che non era la prima volta che subiva reazioni violente del compagno; l’ultimo episodio sarebbe scaturito dalle lamentele dell’uomo che si opponeva alla scelta della compagna di frequentare una palestra. La donna, che ha riportato fratture al naso, è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 57enne è stato sottoposto ai domiciliari.