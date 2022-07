Palermo, in 22 al raduno

E’ scattato il ritiro del Palermo in vista del campionato di Serie B. La squadra si è radunata nel pomeriggio all’Hotel Casena dei Colli e lunedì comincerà la preparazione atletica e il lavoro con il pallone al Tenente Onorato di Boccafidalco. L’allenatore Silvio Baldini inizierà a lavorare con 22 giocatori. Al momento il tecnico può contare su quasi tutti gli stessi giocatori che hanno vinto i playoff lo scorso 12 giugno.

Non fanno parte dell’elenco il bomber Matteo Brunori, per il quale il club rosanero continua a trattarne l’ingaggio con la Juventus che è proprietaria del cartellino, Roberto Floriano, Alberto Pelagotti e Moses Odjer ai quali non è stato rinnovato il contratto.

Ecco i convocati: portieri Samuele Massolo, Giovanni Grotta; difensori: Andrea Accardi, Alessio Buttaro, Roberto Crivello, Masimiliano Doda, Maxime Giron, Edoardo Lancini, Ivan Marconi, Bubacarr Marong, Manuel Peretti, Michele Somma; centrocampisti: Jeremie Broh, Iacopo Dall’Oglio, Samuele Damiani, Francesco De Rose, Gregorio Luperini, Nicola Valente; attaccanti: Mattia Felici, Giuseppe Fella, Andrea Silipo, Edoardo Soleri.

La squadra rimarrà a lavorare in città fino alla fine del ritiro fissato per il 30 luglio, il giorno prima del debutto in Coppa Italia al “Barbera” alle 21 contro la Reggiana. Ancora da fissare il calendario delle amichevoli. È possibile, inoltre, che fra il 20 e il 24 luglio il Palermo voli a Manchester per visitare le strutture e sostenere alcuni allenamenti nel centro sportivo della casa madre del City Football Group che il primo luglio ha rilevato la proprietà del club. Si valuta la possibilità anche di provare a organizzare un allenamento congiunto con il Manchester City che però in questi giorni è impegnato in una serie di amichevoli negli Usa.

È iniziata, infine, la campagna abbonamenti: dopo le prime 24 ore di vendita riservata ai vecchi abbonati hanno già esercitato la prelazioni oltre 2.200 tifosi.