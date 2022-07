PALERMO – Nel carcere Calogero Di Bona (ex Ucciardone), a Palermo, un detenuto albanese, che aveva chiesto di uscire dalla cella per fare una doccia, ha aggredito – prima verbalmente – un capo coordinatore di 50 anni della Polizia penitenziaria, e poi l’ha afferrato per il collo minacciando di colpirlo al volto. L’intervento degli altri agenti ha evitato il peggio. L’episodio è stato denunciato dal segretario provinciale di Palermo del Coordinamento nazionale polizia penitenziaria (Cnpp), Maurizio Mezzatesta.