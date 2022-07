Morto annegato nel Messinese

Un uomo di 72 anni di Catania è morto nel mare di Schisó, frazione di Giardini-Naxos nel messinese. Il pensionato stava villeggiando nella cittadina turistica in compagnia della moglie ed era solito immergersi per la giornaliera nuotata. Questa mattina è stato notato a circa 15 metri dalla battigia, immobile ed a testa in giù dagli altri bagnanti che lo hanno subito trasportato a terra. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri.