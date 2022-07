Maxi sbarco a Messina, 5 morti

MESSINA – Due mezzi della Capitaneria di Porto sono approdati sul molo Norimberga dopo avere soccorso un peschereccio al largo della Libia con a bordo 500 migranti. A Messina ne sono sbarcati solo 179, oltre alle salme di cinque persone decedute per cause non ancora accertate. Le cinque salme sono state trasferite all’obitorio del Policlinico. Indagini sono in corso da parte delle Forze dell’ordine per risalire ai motivi decesso. Gli altri migranti sono stati dirottati a Portopalo di Capo Passero, Catania e Crotone. I migranti, tra i quali trenta minori non accompagnati, sono stati accolti da personale della polizia, della Prefettura, del Comune dell’Asp e si sta procedendo delle loro condizioni e a rifocillarli.