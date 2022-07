Maltrattamenti in comunità, due condannati

CALTANISSETTA – Il Gup di Caltanissetta ha condannato due operatori di una comunità alloggio di Serradifalco per maltrattamenti ad anziani. La giudice Emanuela Carrabotta ha inflitto 11 anni e 2 mesi a Vincenzo Biundo, accusato anche di violenza sessuale, e quattro anni e otto mesi a Rosa Anna Milazzo. La Procura aveva chiesto le loro condanno, rispettivamente, a 15 e a 7 anni. Il loro difensore, l’avvocato Carmelo Tuccio, ne aveva chiesto l’assoluzione. Il processo è stato celebrato col rito abbreviato. Dall’operazione ‘Bad careviger’ dei carabinieri del Nas, eseguita nel luglio del 2021, erano emersi episodi avvenuti, secondo l’accusa, nelle comunità alloggio “Lio” e “Iacono”, entrambe gestite dalla coop “Azzurra” con sede in un unico plesso a Serradifalco. In un caso Biundo – il solo a rispondere dì violenza sessuale – avrebbe abusato di un’ospite della struttura. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli anziani sarebbero stati picchiati con bastoni e sedie, nutriti con pane raffermo ammorbidito con latte e acqua e inoltre le terapie farmacologiche sarebbero state somministrate da personale che non aveva le qualifiche per svolgere tale compito. Alcuni degli ospiti e i loro familiari si sono costituiti parte civile con gli avvocati Flavio Sinatra e Ivan Angelo Bellanti. Il Gup ha disposto il risarcimento danni e una provvisionale di 3mila euro per ciascuna parte civile.