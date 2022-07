Il Catania sceglie il nuovo stemma

Il nuovo Catania riparte anche dallo stemma. La società di Pelligra lancia un sondaggio tra i tifosi per la scelta del simbolo che rappresenterà il club (foto Catania SSD).

La società ha spiegato l’iniziativa attraverso una nota pubblicata sui social: “Il Catania è della sua gente”: lo abbiamo dichiarato più volte e oggi vogliamo rendere concreto questo concetto, perciò vi chiediamo di esprimere una preferenza e di partecipare alla scelta del simbolo che rappresenterà il club in questa fase di rinascita”.

“Il catanese Giuseppe “BOB” Liuzzo – prosegue il comunicato – dal 2014 docente di Brand Design e dal 2016 coordinatore del corso triennale di Graphic Design presso il prestigioso istituto IED di Milano, ha raffigurato l’abbraccio che unisce Catania e il suo simbolo: C+Liotru, è un’addizione esaltante ed evoca la fierezza rossazzurra. Il 1946, nel progetto grafico così realizzato, funge da monito: non dimenticheremo il nostro impegno a recuperare, non appena giuridicamente e tecnicamente possibile, la disponibilità dello stemma e della denominazione che hanno caratterizzato il recente passato calcistico catanese. Le procedure di registrazione del marchio che vi sottoponiamo sono già state avviate ma non abbiamo ancora selezionato la versione grafica definitiva: lo farete con noi e per noi, indicando una delle due soluzioni proposte, denominate A e B. Terremo in considerazione i commenti pubblicati entro le ore 20.00 di lunedì 25 luglio”.