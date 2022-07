Covid: segnali di sofferenza negli ospedali siciliani

Sono 8.060 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 30.557 tamponi. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.739. Il tasso scende dal 28 al 26%. I guariti sono 2.573, i decessi 13. I pazienti ricoverati negli ospedali sono 1.001 (+22), dei quali 40 in terapia intensiva (+7).

A livello provinciale si registrano a Catania 1.996, a Palermo 1.935 casi, a Messina 1.653, ad Agrigento 900, a Siracusa 831, a Trapani 748, a Ragusa 631, a Caltanissetta 393, a Enna 150.

“Siamo abbastanza attrezzati e l’attenzione di questi giorni è sempre massima, come nelle settimane passate quando la forza del virus si era affievolita, ma oggi abbiamo una media a Palermo di circa 3 mila contagi al giorno e la situazione negli ospedali comincia a essere di sofferenza, tuttavia il sistema sta reggendo bene, come sempre”, dice Renato Costa, commissario emergenza Covid a Palermo. Proprio due giorni fa alle Regioni è arrivata una circolare che inviata al “potenziamento delle misure organizzative in risposta all’incremento della domanda di assistenza sanitaria” a causa della pandemia da Covid.

Pertanto, “alla luce dell’attuale andamento epidemico e in considerazione degli ulteriori impatti assistenziali sul livello ospedaliero potenzialmente correlati alla maggiore diffusione del virus SarsCoV2, si ritiene importante raccomandare l’attivazione delle misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un incremento della domanda di assistenza sanitaria legata all’infezione, sia a livello ospedaliero che territoriale, garantendo l’adeguato ampliamento dei posti letto di area medica e di terapia intensiva dedicati al Covid, da modulare in base alle necessità contingenti, e la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti affetti dalla malattia in relazione alle specifiche necessità assistenziali, con particolare riferimento alle categorie più fragili”.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 100.690. Ieri erano 107.240. Le vittime del virus sono 105, in aumento rispetto alle 94 di ieri. Sono stati eseguiti 371.874 tamponi, con il tasso di positività che si attesta 27%, stabile rispetto a ieri. Sono 361 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.632 (+80). Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.247.222. In totale sono 19.259.037 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.969. I dimessi e i guariti sono 17.842.846, con un incremento di 53.233.