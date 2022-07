Covid: in Sicilia più guariti che nuovi casi

Sono 4.096 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 22.991 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano 4.377. Il tasso rimane al 17%. I guariti sono 5.460, i morti 26. Negli ospedali i ricoverati sono 1.023, quattro in meno rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 53, esattamente come ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.040 casi, a Catania 1.004, a Messina 826, a Trapani 451, ad Agrigento 413, a Siracusa 362, a Ragusa 264, a Caltanissetta 174, a Enna 94.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 60.381. Ieri erano 63.837. Le vittime del virus sono 199, in calo rispetto alle 207 di ieri. Il tasso è al 20%, in lieve calo rispetto a ieri quando era al 21. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 296.304 tamponi. Sono invece 406 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (18 meno di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.911, rispetto a ieri 183 in meno. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.352.329, ovvero 27.798 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.898.059 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 171.638. I dimessi e i guariti sono 19.374.092 con un incremento di 88.425.