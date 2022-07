Covid, a Palermo più di 2.000 nuovi casi

Sono 8.425 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia (a questi la Regione ne aggiunge 1.428 relativi a giorni precedenti) a fronte di 34.336 tamponi. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 9.747. L’Isola è al sesto posto in Italia per numero di contagi, al primo la Lombardia con 15.185. Il tasso di positività scende da 29% al 24,5%. I guariti sono 3.751, i morti 21. Negli ospedali i ricoverati sono 1.033, dieci in meno rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 48, uno in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a a Palermo 2.089, a Catania 1.783, a Messina 1.772, ad Agrigento 1.011, a Siracusa 942, a Trapani 745, a Ragusa 690, a Caltanissetta 475, a Enna 346.

In tutta Italia sono 110.168 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 142.967. Le vittime sono invece 106 in calo rispetto alle 157 di ieri. Il tasso si assesta al 26,8%, in lieve aumento rispetto al 26% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 410.435 tamponi, in calo rispetto ai 550.706 di ieri. Sono invece 388 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.826, rispetto a ieri 102 in più. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.391.890, rispetto a ieri 41.409 in più. In totale sono 19.778.911 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.496. I Dimessi e i guariti sono 18.217.525, con un incremento di 70.076.