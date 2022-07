Catania: scorrazza in centro con auto rubata

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un ventenne senza fissa dimora per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Durante controlli notturni i militari, in via Rabbordone all’incrocio con via Antonino di Sangiuliano, hanno prima udito un forte stridore di pneumatici e subito dopo hanno notato arrivare contromano da via Crispi una Ford B-Max che procedeva ad elevata velocità e con i fari spenti. I carabinieri hanno intimato l’alt al conducente, che ha accelerato imboccando la via Di Sangiuliano, mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti che si trovavano in strada e sui marciapiedi.

Ne è nato un concitato inseguimento nel corso del quale i militari sono riusciti ad affiancare l’auto del ventenne, riuscendo così a bloccarlo intimandogli di spegnere il motore e di scendere dall’auto. Gli accertamenti effettuati sull’auto hanno consentito di rintracciare l’ignaro proprietario che dormiva tranquillamente a casa convinto che la propria auto fosse nel garage. Effettuato un sopralluogo nel box auto, ha scoperto il furto dell’auto e il danneggiamento della saracinesca. Dopo aver riconosciuto il proprio veicolo, ha anche scoperto le recenti e vistose ammaccature su entrambe le fiancate, lo specchietto retrovisore penzolante, oltre a materiale vario che era stato rubato dal suo garage e caricato nell’auto. Il ventenne, all’esito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.