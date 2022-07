CATANIA – Si appresta a una riqualificazione infrastrutturale a Catania il Museo civico Castello Ursino. E’ stata infatti pubblicata dal Comune la gara d’appalto per i lavori di riqualificazione integrata del maniero federiciano a conclusione di un percorso progettuale per la creazione di nuovi spazi espositivi e riqualificazione dell’esistente avviato parecchi anni addietro e ora finalmente sfociato in un bando pubblico. Le opere da realizzare secondo il progetto esecutivo più volte aggiornato, curato da tecnici esterni al Comune selezionati con una procedura comparativa, dovranno essere eseguite da chi si aggiudica la gara d’appalto di 4,135 milioni di euro, iva compresa, pubblicata sul portale regionale Urega: la scadenza delle offerte è fissata alle ore 13 del prossimo 25 luglio.

La riqualificazione consentirà anche l’esposizione delle collezioni presenti. La procedura è stata predisposta grazie a un finanziamento comunitario, mentre degli allestimenti interni al Castello Ursino si occuperà la Direzione Cultura con un successivo bando di gara. Parallelamente ai lavori di rifunzionalizzazione è previsto un grande piano di restauro delle opere, seguendo un progetto scientifico realizzato in collaborazione con soprintendenza e università di Catania.