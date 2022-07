Domenica prossima, 3 luglio, il lungomare di Catania, nelle ore serali, dalle 19 alle 23, sarà completamente a disposizione dei cittadini per passeggiare, correre e andare in bici nella massima sicurezza. Un’ordinanza di interdizione del traffico veicolare è stata emanata, al fine di garantire un ampio spazio per il movimento dei cittadini a piedi, in bici e sui monopattini, senza i pericoli del traffico veicolare, lungo gli 1,8 km del percorso del lungomare roccioso, dai pressi di piazza Mancini Battaglia a piazza Europa.