CALTANISSETTA – La polizia ha denunciato un uomo per guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti. Alla guida della propria auto si è ribaltato mentre percorreva la Ss 640 in direzione dell’A19. Dagli accertamenti eseguiti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove l’uomo è stato condotto, è emersa la positività all’assunzione di stupefacenti. Oltre alla denuncia sono state contestate diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della strada.