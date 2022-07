Ascensore precipitato, i tre feriti in prognosi riservata

PALERMO – Sono ricoverate in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita, le tre persone che si trovavano nell’ascensore precipitato dal quinto piano di un palazzo di largo Vincenzo Balistreri. Sono gravi le condizioni dell’operaio della Reset Vincenzo Rizzuto, 65 anni. L’uomo che si occupa della manutenzione del verde nella II Circoscrizione era stato trasportato dai sanitari del 118 al Buccheri La Ferla. Qui è stato stabilizzato e poi trasferito al Trauma Center di Villa Sofia. Ha numerose fratture e dovrà subire alcuni interventi chirurgici. Le condizioni sono critiche, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. E’ stata operata e si trova in rianimazione Salvina Romeo, di 54 anni, la cognata di Rizzuto, ricoverata al Policlinico. Durante un intervento operatorio le sono state ridotte le fratture. La moglie di Rizzuto, Nunzia Romeo, 59 anni, si trova ricoverata all’ospedale Civico in Ortopedia. Anche lei ha diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indaga la polizia. Si stanno verificando la documentazione sull’installazione dell’ascensore e le manutenzioni che dovevano essere eseguite.