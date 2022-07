ACIREALE (CATANIA) – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova fermata Acireale-Bellavista sulla linea Messina-Siracusa. La gara ha un valore di circa 4.5 milioni di euro. Il bando è stato pubblicato dopo l’adeguamento dei quadri economici dei progetti in considerazione dell’incremento dei prezzi delle materie prime. La fermata, aggiungendosi all’attuale stazione di Acireale, consentirà al traffico pendolare dell’area metropolitana un più agevole collegamento con il centro cittadino e con i limitrofi Comuni etnei. L’opera include la realizzazione di un parcheggio a servizio della fermata e la relativa viabilità di accesso a via Alcide De Gasperi, lavori che ridisegneranno anche il circostante contesto urbano.