Vittoria, trovata morta in casa col suo cane

VITTORIA (RAGUSA) – Una 75enne è stata trovata morta nella sua abitazione di via Garibaldi, nel centro storico di Vittoria, nel Ragusano. La donna, che viveva da sola e non aveva parenti prossimi, è probabilmente deceduta per cause naturali, ma nessuno si è accorto di nulla. Questa mattina, alcuni vicini hanno dato l’allarme. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno aperto la porta e hanno trovato il corpo senza vita in decomposizione sul pavimento. Morto probabilmente di fame anche il cane che abitava con lei. Il medico legale ha accertato il decesso che potrebbe risalire ad almeno una settimana fa. Le indagini sono condotte dal sostituto procuratore Santo Fornasier.