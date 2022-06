Trovato morto anziano scomparso a Partinico

PARTINICO (PALERMO) – E’ stato trovato il cadavere di Vito Stabile, 82 anni, scomparso giovedì scorso da casa. Il corpo era in una scarpata in contrada Tammi non distante da casa in via Madonna del Ponte. A ritrovarlo i vigili del fuoco che hanno attivato le ricerche con i droni, i cani e diverse squadre.

La procura di Palermo ha disposto la restituzione della salma di Stabile ai familiari. Il suo decesso è stato accidentale da quanto accertato dal medico legale che ha eseguito l’ispezione sul corpo dell’anziano. L’anziano sarebbe scivolato o forse ha avuto un malore che lo ha fatto cadere all’interno del dirupo.

Le ricerche nei giorni scorsi erano state fatte anche da parte di amici e parenti, che hanno setacciato case rurali, appezzamenti di terreni, ospedale e case di riposo. L’anziano, sofferente, di recente ha avuto problemi di salute. Per molti anni aveva lavorato in Svizzera come operaio in un’impresa, per poi ritirarsi a Partinico e dedicarsi alla campagna.